萬古　　昭山窯　斉木勲造　花瓶　梅花青磁　　共箱入　栞付　貫入

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19000…16500円昭山窯斉木勲造梅花青磁中国陶磁史の最も輝かしい南宋官窯の当時の作品により忠実に再現を試み現代の作品価値を見い出した品です精密な梅の香りが漂うような素晴らしい花瓶です栞から……貫入入り名は入って居ません間違い無く斉木勲の作品です割れかけ、ひびありません宜しくお願いいたします