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七種の蓋置　千利休選の蓋置揃い
商品番号 W93330498966
商品名

七種の蓋置　千利休選の蓋置揃い
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具火舎　五徳　三葉　一関人　栄螺　三人形　蟹ほやごとく、みつばいっかん、かにさざえ、みつにんぎょうに七種なりけり　と覚え方を教わりました。置き方も蟹はハサミが上、栄螺は渦が下などと決まり事もありますが知識だけで使用せずにしまってありました。ちゃんと使って下さるかたにお譲りします。茶道具七種に蓋置アンティーク　レトロ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming122992.html
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