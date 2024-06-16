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Epiphone エピフォン レスポール　スタンダードプロ エレキギター
商品番号 A84586229950
商品名

Epiphone エピフォン レスポール　スタンダードプロ エレキギター
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EpiphoneLesPaulStandardPROPlusTopPurpleBurstパープルバーストレスポールスタンダードプロ美品2013年製コイルタップ搭載伝説のPAFサウンドを再現ギブソンの名機Burstbuckerの材料と製法をそのまま採用したUSAオリジナルのアルニコハムproBuckerピックアップを2基搭載EpiphoneLesPaulStandardPlusTopPROPurpleBurst2013年製です。フロント、リアのボリュームはプル式になっておりそれぞれでコイルタップが可能で多彩な表現力で実用性の高いレスポールです。サスティーンに優れた重厚感、芯のあるサウンドで多様なジャンル、プレイスタイルに対応した１本です。アーチトップ、フレイムメイプルトップを採用し、外観も高級感があります。スペックボディ材:FramedMapleTop+MahoganyBackネック：Mahogany指板：Rosewoodピックアップ：ProBucker×２ペグ∶GROVERカラー：PurpleBurst・オレンジドロップコンデンサー0.022uF・出音確認済み、ネックほぼストレート・フレット残り　7〜8割・トラスロッド　購入後、触った事なし低弦高にセッティングし、かなり弾きやすくしておりますが好みにセッティング下さい。送料込み（北海道、沖縄、離島除く）あくまでも中古品ですのでご理解の上、検討して下さい。撮影用のためメンテナンススタンド付属しません。エピフォンEpiphoneギブソンGibsonレスポールストラトキャスターテレキャスターエレキギターギター
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