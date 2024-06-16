ART153　「ホライズンズ(ダークブラウン)」　チェコの銅版画　モダンアート

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商品詳細
チェコの銅版画です。とてもミニマルでオシャレな表現です。シンプルでスタイリッシュなインテリア・コーディネートにお勧めです。ダークブラウンの色がインテリアに安定感を与えてくれます。額縁のサイズ(外寸)は29x42cmです。この額縁は額縁工房でオーダーメイドで作っています。この版画の作者はチェコのクラロバさんです。彼女はプラハで建築設計士たちに美術を教えていました。
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