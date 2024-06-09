ダンガンロンパ1・2Reload オンラインくじ/七海千秋/キャンバスボード

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商品詳細
ダンガンロンパ1・2Reloadオンラインくじ七海千秋キャンバスボード1点到着・中身確認後元入っていたダンボールに入れたまま暗所にて保管しております。発送の際もできる限り到着時と同じ状態のまま発送予定です。その他ご希望あります場合は必ず購入前にお願い致します。素人の自宅保管品ですので、細かな初期傷など気になる方はご購入をお控えください。即購入可能。他のダンガンロンパくじ関連グッズと同時購入の場合100〜200円程度にはなりますがお値引き可能です。（同時購入希望者が居る場合即購入はお控えください）
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