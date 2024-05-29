AQUAのウクレレ・ウクレレ入門書

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商品詳細
AQUAウクレレ14000円で購入し、2回ほど使用したのみで飽きてしまいインテリアのような状態になっていました。ケース、保証書、チューナー付きですチューナーは動作確認済みです。また、レッスンDVD付きのウクレレ入門の本もあります種類···ウクレレアクセサリー・パーツ···その他レベル···初心者
http://narcologia.ru/goods/moisture823669.html
http://narcologia.ru/goods/browse542991.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy533753.html
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