【最終大幅値下げ】くじコレ A賞 抱き枕カバー YOMI 未開封 オマケ付き

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TAKENOBREAK淳のくじコレ賞品です。くじの抽選期間は終了しているのでもう購入出来ないグッズです。A賞A-2抱き枕カバーです。新品未開封です。写真3枚目の未開封の物を発送致します。写真の1.2枚目は自分用に開封したものを撮影しました。手元に残っているくじ景品(名刺含む)でご希望のものがあればオマケにつけます。目当ての物があり300回以上チャレンジしました。随時出品していきます。他の賞品もダブって使用しないものは新品未開封で出品しています。よろしくお願いいたします。くじコレTAKENOBREAK淳NIGHTMAREナイトメア黄泉YOMIグッズ