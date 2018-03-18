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- 【柿右衛門】赤絵の伝統 人間国宝 十四代 酒井田柿右衛門作 錦粟鶉文 皿。
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商品詳細
【日本伝統工芸】赤絵の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 人間国宝 十四代 酒井田柿右衛門作の皿になります。この皿は柿右衛門特有の赤絵の伝統図柄で描かれた錦粟鶉文の皿です。美しい図柄はすべて手描きになります。【皿の寸法】直径１８.３㎝、高さ３.０㎝。【共箱】桐箱。【窯元価格】￥５５,０００.－【送料】送料込みです。種類…皿素材…陶磁器焼物ブランド…柿右衛門 有田焼
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