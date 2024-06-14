Epiphone レスポール 音出し確認済み

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アンプに接続し、音出し確認済みです。フロントのトーンに若干のガリがあります。グリグリすると少し減る気がします。ネックはほぼストレートから若干の順反りです。フレットの残りは7～8割程です。弦高は6弦12フレットで約2.0mm1弦12フレットで約1.8mm程です。やや傷や汚れありにしていますが、外観はキレイです。画像8枚目のバインディングにキズと画像9枚目の目立つ打痕が１箇所あるくらいです。付属品はありません。あくまでも中古品ですので、神経質な方はご遠慮頂けるようお願いします。またNC/NRでお願いします。時間に余裕があれば、平日発送します。基本土日発送です。他サイトでも出品しております。価格が異なる場合もあります。売り切れの際にはご了承頂けますようお願い致します。購入後、梱包前に動作確認を行う場合がございます。もし著しい不具合が確認された場合には、お取引をキャンセルさせて頂きます。類似の出品はハッシュタグから確認して下さい。#私のギター出品