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- 篠笛（6穴／6本調子） 紫水・紫水流獅子田・籐両巻
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商品詳細
通販にて購入の際、1本購入のつもりでしたが、同じ商品が2本届きまして。誤って2本購入してしまいました。新品未使用であり、詳細は写真の通りです。購入価格は12,000円でしたので、8,500円とし、送料においては、お客様負担にてでいかがでしょうか。配送は、即日対応致します。宜しくお願い致します。
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