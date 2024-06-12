

千宗旦御好み『虫籠煙草盆』2代川瀬表完造(共箱) | www.pituca.com.br



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千宗旦御好み『虫籠煙草盆』2代川瀬表完造(共箱) - 漆芸



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2代川瀬一閑造の虫籠煙草盆です。一閑塗のザングリとしたところが茶人に喜ばれます。虫籠形は千宗旦好みですので、三千家各流派で使用可能です。とくに目立つキズや歪みございません。状態は良好です。写真でご確認下さい。共箱は蓋表に『一閑虫篭莨盆』、蓋裏に『漆匠表完作』として印が捺してあります。幅・・・30.4㎝(手付含む)、25.3㎝(箱の部分)奥行き・・22.2㎝高さ・・・23.7㎝(手付含)、8.3㎝(箱の部分) 共箱。▢2代河瀬表完（かわせひょうかん）昭和12年(1937)～京都。漆芸。京漆器。表完工房。同志社大経済学部卒。父・初代川瀬表完に師事。兄の厚(2代東山表完)とともに2代表完を名乗り、京塗を受け継ぐ。昭和45年(1970)、表完工房設立。61年、京漆器の伝統工芸士に認定される。平成9年度京都府伝統産業優秀技術者(京の名工)表彰を受ける。毎年個展を開催。▢千宗旦（せんのそうたん）天正6年(1578)～万治元年(1658)千家三世。祖父千利休。千少庵の子。号～元伯・元叔・咄々斎・咄斎・寒雲・隠翁。侘び茶を完成。千家中興の祖。門下に藤村庸軒・杉木普斎・山田宗徧・三宅亡羊・久須美疎安・松尾宗二・初代飛来一閑・銭屋宗徳がいる。81歳歿。【参考文献】茶道具の名工作家名鑑 淡交社茶器とその扱い 淡交社#自分だけの茶道具を持ってみませんか#茶わん屋食堂#茶道具#川瀬表完#煙草盆#莨盆#一閑張#塗師#漆芸#茶器#薄茶#濃茶#棚#茶道#漆#茶器#好み物#御好#古美術#茶室#茶会#塗師#京都#茶道#千利休#表千家#裏千家#武者小路千家#千宗室#宗旦#大阪#茶の湯#美#アート