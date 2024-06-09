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非売品カセット AXIA MUSIC AUDITION 90 赤池晴子 長沢有起
商品番号 S15156253303
商品名

非売品カセット AXIA MUSIC AUDITION 90 赤池晴子 長沢有起
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 8,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AXIAMUSICAUDITION90第9回オリジナルテープ音楽祭10000万人審査カセット2次審査通過30作品（フル収録ではない）再生チェック済赤池晴子収録曲はCD収録とは別テイクでこのカセットOnlyVer長沢有起収録曲はCD未収録でこのカセットOnlyの収録この音楽祭の応募締め切りが1990年10月末なのでこのカセット収録曲はそれまでに録音されたものです。希望されたらAXIAMUSICAUDITION90に纏わる記事掲載雑誌3冊（画像4～）付けます。
http://narcologia.ru/goods/navigate325430.html
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