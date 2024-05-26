超希少M 00's NIRVANA Kurt Cobain Tシャツ

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ご覧いただきありがとうございす。NIRVANAニルヴァーナのオフィシャルTシャツになります。00svintagetshirtSizeMsize肩丈：約46㎝袖丈：約20㎝胸囲：約96㎝総丈：約68㎝ビンテージの割には状態は良いほうです。細かい見落としはご容赦ください。クリーニングに出しましたので、タグだけ取ってそのまま小さく畳んで発送します。よろしくお願いいたします。この超希少な00年代のNIRVANAKurtCobainTシャツは、ビンテージとしては非常に状態が良いです。柄やデザインは無地であり、カラーはブラックです。袖丈は半袖であり、ネックはUネックです。季節感としては春、夏、秋、冬のいずれの季節にも着用できます。このTシャツのサイズはMサイズです。肩丈は約46㎝、袖丈は約20㎝、胸囲は約96㎝、総丈は約68㎝です。このTシャツはNIRVANAのKurtCobainをフィーチャーしており、彼のファンや音楽愛好家にとっては非常に貴重なアイテムとなるでしょう。ビンテージだけれども状態が良いため、デイリーな着用やコンサートなどのイベントでの使用にぴったりです。また、柄が無地であるため、様々なスタイリングとの相性が良く、幅広いコーディネートに活用することができます。このTシャツは非常に希少であり、00年代のNIRVANAやKurtCobainのファンにとっては必見のアイテムです。状態も良いため、おしゃれな着こなしを楽しむだけでなく、貴重なコレクションアイテムとしても十分に価値があるでしょう。ぜひ、この機会に手に入れてみてください。#NIRVANA#ニルヴァーナ#ザ・クラッシュ#TheClash#ジミ・ヘンドリックス#JimiHendrix#ミューズ#Muse#ナイン・インチ・ネイルズ#NineInchNails#オアシス#Oasis#カート・コバーン#KurtCobain#レッド・ツェッペリン#LedZeppelin#ピンク・フロイド#PinkFloyd#レディオヘッド#Radiohead#レッド・ホット・チリ・ペッパーズ#RedHotChiliPeppers#ラモーンズ#Ramones#セックス・ピストルズ#SexPistols#ブリンク182#Blink182#グリーン・デイ#GreenDay