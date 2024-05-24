再値下げ！両面太鼓の民族打楽器「マダル」

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世界の太鼓と打楽器・形と音色」 | 日本玩具博物館 世界の太鼓と打楽器・形と音色」 | 日本玩具博物館

ネパールを代表する打楽器で、主にネパールのフォークミュージックのリズムを保つために使用され、ネパールでは非常に人気があり、ハンドドラムとして広く使用されている楽器です。卒業旅行でネパールに行った時に仲良くなった現地の演奏者から譲っていただいたものです。部屋のインテリアにもなりますし、楽器初心者の方にもおすすめかと思います。写真にもあるように肩にかけるひもが切れてしまっています。中古品とご理解いただける方にご購入お願いします。全長：37cm 打面：12cmと10cm#民族楽器＃打楽器＃パーカッション＃マダル＃ドラム