Identity V 第五人格 缶バッジ 設定画Ver.」全35種

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商品詳細
IdentityV第五人格缶バッジ設定画Ver.35種セットになります。庭師(エマ・ウッズ)弁護士(フレディ・ライリー)医師(エミリー・ダイアー)泥棒(クリーチャー・ピアソン)冒険家(カート・フランク)オフェンス(ウィリアム・エリス)カウボーイ(カヴィン・アユソ)マジシャン(セルヴェ・ル・ロイ)機械技師(トレイシー・レズニック)空軍(マーサ・ベハムフィール)幸運児、祭司(フィオナ・ジルマン)心眼(ヘレナ・アダムス)、調香師(ウィラ・ナイエル)傭兵(ナワーブ・サベダー)踊り子(マルガレータ・ツェレ)占い師(イライ・クラーク)納棺師(イソップ・カール)探鉱者(ノートン・キャンベル)呪術師(パトリシア・ドーヴァル)野人(モウロ)曲芸師(マイク・モートン)道化師(ジョーカー)復讐者(レオ・ベイカー)リッパー(ジャック)断罪狩人(ベイン・ペレッツ)黄衣の王(ハスター)芸者(美智子)結魂者(ヴィオレッタ)白無常(謝必安)黒無常(范無咎)写真家(ジョゼフ)狂眼(バルク・ラパドゥーラ)夢の魔女(イドーラ)泣き虫(ロビー・ホワイト)きちんと梱包して発送致します。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/manufacture35541.html
http://narcologia.ru/goods/browse134291.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce676855.html
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