B'z グッズ STARS(ツアーTシャツ黒L・ループタオル)

B'zLIVE-GYMPleasure2023STARSのツアーTシャツとループタオルです。・ツアーTシャツ(Lサイズ)ブラック・ループタオル サイズ約H16cm×W92cm素材:綿、ジャガード織り一緒に行く予定だった連れの分をあらかじめ購入しておいたのですが、残念ながら参戦できなくなったので、お譲りします。新品未開封ですが、持ち運びの際についてしまった袋のシワ、二つ折りのシワなどはご了承ください。人気グループ···B'z



B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-｜GOODS



B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-｜GOODS（STARS Tシャツ ブラック）



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