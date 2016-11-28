BUMP OF CHICKEN☆2013WILLPOLIS L☆バンプオブチキン

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バラ売りは致しておりませんが、まとめ買いは大歓迎です。お気軽にお声掛けください。バンプオブチキンのグッズ整理中♪少しでも気になりましたら、積極的にお問い合わせください♪また、他にも出品していますので同時購入も大歓迎です！2013年WILLPOLISグッズ・Tシャツ（L）3000円・Tシャツ（L）3000円・タオル 1800円・リストバンド2種 2000円・ワッペン 1200円・王様キーホルダー 1000円・ステッカー 300円・トートバッグ 2500円？ 合計14800円程度素人検品ですが、比較的美品だとは思います。ただしあくまでも素人検品、素人保管になりますので、見落としがあるかもしれません。10年近く前のグッズになりますので、経年劣化は必ずあるものとお考え下さい。一度人の手に渡ったモノですので、神経質な方のご購入はお控えください。ビニール梱包されておりますので、商品自体を軽く圧縮し積み重ねる形で、段ボール箱に入れて、メルカリ便宅急便サイズで発送させていただきます。よろしくお願いいたしますm(__)m