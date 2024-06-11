Toys McCoy インディ•ジョーンズ フィギュア用 ブーツ\u0026ソックスセット

ToysMcCoy、トイズマッコイ、インディ・ジョーンズのフィギュア用、インディブーツ、ソックスのセット。12インチ、1/6のアクション・フィギュア、GIジョー用になります。インディブーツは、Aldenの405を忠実にインジェクション製法で再現しています。ソックスは、本物と同じくかかともあるよう作られています。20年以上前のものですが、多少のスレなどがありますが、状態は良いと思います。何かありましたらコメントよろしくお願いいたします。フィギュア種類···アクションフィギュア素材···その他スケール···1/6#toysmccoy#indianjones#auction#auctionfiguer#figuer#gijoe#トイズマッコイ#インディジョーンズ#アクションフィギュア#フィギュア#ｇｉジョー



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