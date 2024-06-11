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Roland FANTOM 08 シンセサイザー ケース付き 備品 88鍵盤
商品番号 G39722832336
商品名

Roland FANTOM 08 シンセサイザー ケース付き 備品 88鍵盤
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 53,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルカリのキャンペーンの為、再投稿【使用状況】３ヶ月前に購入し数回だけ使用しました。【付属品】ソフトケース（未使用）取扱説明書ペダル(DP-10)電源必要であれば＋10,000円てスタンドもお付けします。(OnStageStandsKS7350)スタンドは組み立てすらしておりません。
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