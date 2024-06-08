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- アンティグア 3100 アルトサックス ハードケース付き
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商品詳細
7年ほど前にヤマハの先生が選んでくれた中古品を購入。2019年まで使用していました。動作未確認です。調整、リペアしていません。サビや傷、汚れが多数あります。本体のキャップは紛失のため、付属しません。楽器に詳しくないので、写真でご判断いただければと思います。▪️商品内容（写真内容と同じ）アルトサックス Antigua3100ネック純正ハードケース付き（鍵付き）マウスピース ※先端かけてますストラップ ※使用感有ります
http://narcologia.ru/goods/financier685560.html
http://narcologia.ru/goods/preference883838.html
http://narcologia.ru/goods/unusable597774.html
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