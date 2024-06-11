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YAMAHA トランペット　YTR234
商品番号 D85550759372
商品名

YAMAHA トランペット　YTR234
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAトランペット　ytr234ケースは付きません。マウスピースが２つ付いており、１つはヤマハ製でもう１つはプラ製の物です。洗浄後、殺菌消毒済みです。トランペットは吹ける家族にて音出し確認済みですが、写真2枚目、3枚目に凹みがあります。写真5枚目には青サビあります。私自身、管楽器には詳しくないのでメンテナンスが出来る方、もしくはメンテナンスに出せる方、詳しい方が良いかと思います。ご了承頂ける方のみ宜しくお願い致します。種類···トランペット
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