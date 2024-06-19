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BOSS デジタルレコーディングスタジオBR-1600CD
商品番号 E46514660716
商品名

BOSS デジタルレコーディングスタジオBR-1600CD
ブランド名 ボス
特別価格 税込 12,087 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆現品限り、早いもの勝ち☆ボスBR-1600CDマルチトラックレコーダー【付属品】・本体・電源ケーブル一式【商品詳細】使用に伴う一連の動作確認済。喫煙者なし、ペットなし、アルコールにて清掃済。本体に擦れ等多少の使用感はありますが、音出し等確認できておりますので問題なく使用できます^_^写真に写っているものを全てお譲りします。詳細は画像にてご確認ください。あくまで中古品となりますので神経質な方はご遠慮ください。ご理解のある方のみお願いいたします。
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