BOSS デジタルレコーディングスタジオBR-1600CD

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商品詳細
☆現品限り、早いもの勝ち☆ボスBR-1600CDマルチトラックレコーダー【付属品】・本体・電源ケーブル一式【商品詳細】使用に伴う一連の動作確認済。喫煙者なし、ペットなし、アルコールにて清掃済。本体に擦れ等多少の使用感はありますが、音出し等確認できておりますので問題なく使用できます^_^写真に写っているものを全てお譲りします。詳細は画像にてご確認ください。あくまで中古品となりますので神経質な方はご遠慮ください。ご理解のある方のみお願いいたします。
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