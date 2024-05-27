

【真作】敬古/耕堂/雪景富士画賛/富士山水図/掛軸☆宝船☆AB-639



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【真作】【参考】敬古（画） 耕堂（賛）【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れ、多少の汚れシミ、巻シワあります。表装は多少の時代感あり、天地に薄汚れ、巻シワあります。 紙箱付 軸丈 縦 190cm×幅 59cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。