トリプレットビード、ウェーニバルex SAR、PSA10、キリ番

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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、ご購入をお待ちしています。【商品の説明】PSA鑑定品、GEMMT10トリプレットビード、ウェーニバルexSAR自引きしたカードを自身でPSAへ鑑定提出した物で、ワンオーナー品です。【商品の状態】使用状況:カードの状態は、写真をよくご確認の上、PSAの基準を参考にしてください。開封直後からGRADEDCARDSLEEVES.PROTECTIONUVで保護しています。注意事項:過去、中身すり替えによるトラブルも起きたことがあるため、トラブル防止の観点から、返品対応は受け付けられません。新規の方、悪い評価が目立つ方などはご購入いただいても削除させていただく場合がございますのでご了承ください。ご購入24時間以内にご入金できる方のみご購入をお願い申し上げます。ご入金が遅れる場合は入金予定日を必ずご連絡ください。【その他】不明点はご質問ください。