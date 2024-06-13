【美品21年製】コルグ　KORG 電子ピアノ LP-180 oz3848

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【実家の片付け中】☆コメント無し即購入OKです！他の商品はこちらです#パンダ兄弟 【美品21年製】コルグ KORG電子ピアノLP-180■鍵盤：88鍵ナチュラル・ウェイテッド・ハンマー・アクション鍵盤■タッチ・コントロール：3段階（ライト、ノーマル、ヘビー）■ピッチ：トランスポーズ、チューニング■音源：ステレオPCM音源■最大同時発音数：120■音色：10音色（アコースティック・ピアノ（2）、エレクトリック・ピアノ（2）、ハープシコード、クラビコード、ビブラフォン、P.オルガン、E.オルガン、ストリングス）■エフェクト：リバーブ、コーラス■寸法：横幅1365×高さ781×奥行274mm■重量：23.3kg※メーカーより一部引用【付属品】本体、ペダル、取扱説明書コピー写真のものが全てです￼●外装状態●多少スレのみで、目立つ大きなダメージは無く、全体的に綺麗なお品です 写真にてご確認下さいませ￼￼￼●￼確認事項●電源オン、￼出音し確認出来ました(ボリューム調整可能)￼ヘッドホンから音出し確認￼ペダルユニット確認済み￼ボタン類の操作確認済みMIDI等、外付けスピーカーoutプット未確認その他未確認￼鍵盤黄ばみ無し●喫煙\u0026ペットございません●頂きモノで購入時期使用期間等不明ですが、これからもご愛用いただければ幸いです￼●あくまでUSED品ですので、新品同様なモノの外見や機能をお求めで無く、ご理解頂ける方、宜しくお願い致します●千葉県から発送ヤマト運輸プチプチ＋巻き段ボール発送はエアキャップで厳重に巻いて丁寧に梱包します。2個口(200+140サイズ予定)＊大型のため沖縄、離島等、配送不可の地域ございます。お問い合わせ下さいませ。●大変お手数ですが、取扱説明書コピー御座いますので、購入者様ご自身にて組み立てお願い致します検索用電子ピアノヤマハシンセサイザーCASIOローランドRolandYAMAHAカシオ【100人中99人が満足】更新中の パンダ兄弟 感謝❣️(★メルカリ取引件数1100件超★)#パンダ兄弟楽器oz-3848-300/0716