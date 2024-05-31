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アンティークフェントン ラウンドフリル ピンクローズ ハンドメイド ベース
商品番号 B85725981767
商品名

アンティークフェントン ラウンドフリル ピンクローズ ハンドメイド ベース
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,520 円
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商品詳細

フェントンアートガラスピンクローズラウンドフリルフラワーベースになります。(希少品)ヒビ欠け無く艶がありとても綺麗な状態です。サイズ高さ約9㎝直径約11.5㎝お気にお問い合わせコメント下さい。
http://narcologia.ru/goods/interconnect228970.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic718012.html
http://narcologia.ru/goods/mythic631735.html
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