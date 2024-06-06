ポピーsar➕黒煙の支配者 5パック

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【商品名】ポケモンカード 黒炎の支配者5パックとポピー SARのセット【商品状態】自引き後ローダーに入れ、そのまま保管してました。大切にしてくださる方取り引きお願いします。状態については画像をご確認ください。追加で画像欲しい時はコメントお願いします。比較的美品だと思います。あくまで素人判断になります。返品交換不可能です。種類···ポケモンカード(ポケカ)