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ポピーsar➕黒煙の支配者 5パック
商品番号 H82299519005
商品名

ポピーsar➕黒煙の支配者 5パック
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】ポケモンカード　黒炎の支配者5パックとポピー　SARのセット【商品状態】自引き後ローダーに入れ、そのまま保管してました。大切にしてくださる方取り引きお願いします。状態については画像をご確認ください。追加で画像欲しい時はコメントお願いします。比較的美品だと思います。あくまで素人判断になります。返品交換不可能です。種類···ポケモンカード(ポケカ)
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