金輪寺　薄茶器　漆　漆器　茶道具　茶道　木箱入　前田松斎　輪島塗　秋草蒔絵　秋

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商品詳細
ご覧くださり、ありがとうございます(´-`*)輪島塗 前田松斎作、金輪寺、秋草蒔絵です。すすき、萩、桔梗、と割合と早秋に咲く秋草が描かれています。溜塗に秋の華々がまあるい金輪寺の蓋から胴へと彩ります。棚にのせても、可愛らしい一品です。 ワレや欠けはなく、きれいな状態ですが、中古品ですので、ご理解頂ける方にお願いいたしますm(__)m☆サイズ☆口径約6.2cm高さ約7cm(蓋を含む)蓋の直径約6.9cm
http://narcologia.ru/goods/symmetric19145.html
http://narcologia.ru/goods/moped709668.html
http://narcologia.ru/goods/assessor336103.html
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