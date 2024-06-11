八木勇征 フォトカード フォトプロップス

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商品詳細
八木勇征のフォトプロップスとフォトカードのセットです。内容は・フォトプロップス・FFSフォトカードコンプ・HSJフォトカード・BOTフォトカードとなっております。新品未使用品ですが、初期スレ等、気になる方のご購入はお控え下さい。
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