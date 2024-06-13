BIGBANG D-LITE テソン フィギュア

購入意思の無いいいねはご遠慮下さいBIGBANG公式グッズDAESUNGアクションフィギュア12インチ定価48,300円購入後、台に載せてしばらく飾った後暗所で保管してました。付属品揃ってます。中古品になりますのでご理解の上ご検討お願いいたします。



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