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BIGBANG D-LITE テソン フィギュア
商品番号 H38766636937
商品名

BIGBANG D-LITE テソン フィギュア
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 13,888 円
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商品詳細

購入意思の無いいいねはご遠慮下さいBIGBANG公式グッズDAESUNGアクションフィギュア12インチ定価48,300円購入後、台に載せてしばらく飾った後暗所で保管してました。付属品揃ってます。中古品になりますのでご理解の上ご検討お願いいたします。
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