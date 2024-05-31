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シンデレラ オルゴール スノードーム ディズニーワールド フィギュア プリンセス
商品番号 J96167029727
商品名

シンデレラ オルゴール スノードーム ディズニーワールド フィギュア プリンセス
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シンデレラのオルゴールですフロリダのディズニーワールドで10年前購入箱に入れたまま、自宅で保管してました。箱から出したのは、買った当時と今回写真撮影時2回です。オルゴールは、動作確認済み元々の色ムラがありますそれも良さと思います状態は画像で確認くださいませ美女と野獣も出品中です#オルゴール#スノードーム#スノーグローブ#フィギュア#置物#インテリア#ディズニープリンス#シンデレラ#王子#ガラスの靴#ディズニーワールド#ディズニーパークス#フロリダ#プリンセス
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