FERNANDES TEJ-95S

フロントピックアップはセイモアダンカンへ変更していますのでパワーがあります。音はしっかり出ますが、裏パネルとアーム、サスティナーは御座いません。メンテナンスをして使って頂ける方にお譲りしたいと思います。画像のハードケースもお付けして発送させて頂きます。よろしくお願い致します。※引取りに来て頂くのも可能です。※他でも出品しておりますので、売れてしまった場合は申し訳ございません。



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