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FERNANDES TEJ-95S
商品番号 W51149261374
商品名

FERNANDES TEJ-95S
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 15,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フロントピックアップはセイモアダンカンへ変更していますのでパワーがあります。音はしっかり出ますが、裏パネルとアーム、サスティナーは御座いません。メンテナンスをして使って頂ける方にお譲りしたいと思います。画像のハードケースもお付けして発送させて頂きます。よろしくお願い致します。※引取りに来て頂くのも可能です。※他でも出品しておりますので、売れてしまった場合は申し訳ございません。
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