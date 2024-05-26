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最終値下げ！、ヤマハ　フルート　YFL211S
商品番号 N29415633302
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最終値下げ！、ヤマハ　フルート　YFL211S
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 8,610 円
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商品詳細

美品です‼️とても吹きやすくてとても素敵な響きです‼️人気のモデル‼️希望小売価格:82,000円(税抜)YAMAHAフルート211SESTABLISHED日本製頭銀メッキ仕上げボディ銀メッキ仕上げYAMAHAで9万円弱だったとおもいます。音の確認をしましたが問題ありません。キーはズレがありません。タンポ良い状態。調整済みなのですぐ弾けます。#吹奏楽部#美品#楽器
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