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- 最終値下げ！、ヤマハ フルート YFL211S
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商品詳細
美品です‼️とても吹きやすくてとても素敵な響きです‼️人気のモデル‼️希望小売価格:82,000円(税抜)YAMAHAフルート211SESTABLISHED日本製頭銀メッキ仕上げボディ銀メッキ仕上げYAMAHAで9万円弱だったとおもいます。音の確認をしましたが問題ありません。キーはズレがありません。タンポ良い状態。調整済みなのですぐ弾けます。#吹奏楽部#美品#楽器
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