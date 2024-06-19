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- 新台十能セット(台付十能、火起し、台十能蓋、火起し蓋、トング）ステンレス製
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商品詳細
茶道具新台十能セットでございます。火起しだけ使用感有ります。台付十能、台十能蓋、火起し蓋、トングほぼ未使用です。附属品元箱管理番号B-422★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。
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