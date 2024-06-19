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- 硯⑨値下げ【新品未使用】緑端
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商品詳細
緑端厚さ 約20㍉横 約97㍉縦 約145㍉重さ 685g（硯のみ）新品•未使用ですが保管期間が長い為、汚れなどございます。ご理解いただけるようお願い致します。その他、多数の商品を出品しております。書道・習字用品···硯
http://narcologia.ru/goods/Adder316875.html
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