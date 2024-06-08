ALF ボビングヘッド 首振り人形 FUNKO アルフ ボブルベッド フィギュア ...

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商品詳細
アルフのボビングヘッドフィギュアです。新品未使用品です。大きさは約18cmです。パッケージに多少のダメージがございます。海外製品につき細かな傷、インク飛び、汚れなどがある場合がございます。ご理解上ご購入下さいませ。日本国内未発売！海外限定！ファン必見のレアなフィギュアです！ALFアルフBobbleHeadボブルヘッドボビングヘッド首振り人形フィギュアWackyWobblerアメコミアメリカンアメリカアメリカン雑貨インテリアアメトイ管理番号43052bstm
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