アート 作品 バリ島 絵画 3点 バリアート インドネシア 壁掛け 壁飾り ...

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25年程前にバリ島で買ったアート作品です。珍しい作品です。現在では探しても見つかりませんでした。詳しくないので素材等分かりませんが大凸があり立体感があります。銅色っぽくてご利益ありそうです。今流行りのアッパーカラーみたい味わい深い作品で、存在感あります。お部屋のアクセントに長年自宅保管していたので経年劣化あります。個人差ありますので全てご理解頂ける方のみ購入お願いします。3点セット価格・横約22cm・縦約25.5cm素人採寸にて誤差はご了承ください。#アート#カッパーカラー#黄金色#美術#お寺#神社#バリアート#インテリア絵画#アンティーク絵画#油絵#水彩画#アクリル絵の具#アート作品#バリ島#インドネシア#インテリア#絵画#壁掛け#壁飾り#絵