S.H.フィギュアーツ キャプテン・アメリカ アイアンマン 46 シビル・ウォー

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商品詳細
S.H.フィギュアーツキャプテン・アメリカ(シビル・ウォー)『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』S.H.フィギュアーツアイアンマンマーク46『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』セット販売です。箱に傷みがあります。6枚目の写真のアイアンマンの頭の部分にビニールの紐みたいのが入っていますが、購入時からこの状態でした。7枚目のキャプテンアメリカの箱のテープが剥がした後があります。フィギュアは箱からだしていません。#BANDAI#シビル・ウォー_キャプテン・アメリカマーベルコミック#キャプテンアメリカ_スティーブ・ロジャース_#S_H_フィギュアーツキャプテン・アメリカ_シビル・ウォー_『シビル・ウォー_キャプテン・アメリカ』フィギュア種類···コレクションフィギュア
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