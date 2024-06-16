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貴重 世界4枚のみ認定 ラーズ ヌートバー psa 10 最高グレード
商品番号 F12588953541
商品名

貴重 世界4枚のみ認定 ラーズ ヌートバー psa 10 最高グレード
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 7,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LARSNOOTBAAR2022ToppsArchives#156RookieRCPSA10GemMint超貴重　ラーズ•ヌートバー最高グレードpsa10コレクションや資産として各国で高騰中WBC日本代表に選出され以後、zoffやインプロテインのCMなども決まり人気急上昇中のヌートバー選手。★このカードはpsa10最高グレード　psa10認定数は世界で4枚しかありません！●四角のアップの画像を掲載します。●プラスチックケースPSAエンボス加工あり。●PSAセロファン袋も未開封。●登録番号確認画像も掲載します。さらに発送はポスト投函ではなく、宅配便コンパクトを予定しております！！※カードは最高グレードですが、プラスチックケースや袋には微かな摩耗がある可能性あり。※その他質問はご購入前にお願いいたします。※全て了承の上ご購入ください。入手経路米国のカードショップから手に入れました。関税をクリアした物になります。日本企業を通しております。米国州税、米国内送料、国際送料、国内関税すべてをクリア。Banksy　バンクシーキハダ　psa10ミモザスペースインベーダー　スペースインベーダーwalledoffhotelバンクシー展エンゼルス　dismalandディズマランドflowerthrower　PestControl　COAcapturedlazarides　Banksyオフィシャル・ポスターリーリエSothebyAuctionGrossDomesticProduct　kynekawsdolkWCPポケカ大谷翔平　onepieceonepieceラズヌートバー　BristolColstonFourTShirtセレナワールド　ベースボールクラシック　WBCシリーズ···トレカその他　ナンジャモグルーシャ　ARSARスノーハザードYUNAGABABEAMSイーブイヒーローズpsa10プロモ　未開封　ポケモンシャツクレイバースト　大谷翔平　アセロラの予感トラウト　ボブルヘッド　バブルヘッド
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