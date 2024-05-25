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ヤマハ エレキギター PACIFICA PAC112VMX YNSソフトケース付
商品番号 Y62489397168
商品名

ヤマハ エレキギター PACIFICA PAC112VMX YNSソフトケース付
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 13,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···PACIFICAYAMAHAのエレキギターです！あまり使用せずに押し入れに眠っていたため、新品に近い美品です！音楽好きの方、音楽をこれからはじめる方の手に渡ればと思い出品させていただきました！ブランドヤマハ(YAMAHA)色イエローナチュラルサテン(YNS)トップの素材タイプアルダーウッド本体材質アルダーバック材質タイプメープルウッド首回りの素材タイプメイプル利き手:右利きPACIFICA112Vのメイプル指板モデルクリアで抜けの良い音が特長正確な音程、高い演奏性、多彩な音色、高品質なサウンドレキギターの魅力を伝える、クオリティの高いモデル#エレキギター#YAMAHA#パシフィカ#PACIFICA
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