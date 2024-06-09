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1118 笹田有祥 中興名物 模橋立茶入 西陣織 袱紗付 共箱 茶道具
商品番号 F93518861791
商品名

1118 笹田有祥 中興名物 模橋立茶入 西陣織 袱紗付 共箱 茶道具
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 16,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

笹田有祥中興名物模橋立茶入西陣織袱紗付共箱茶道具サイズ　横　6cm高　8cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。未使用品です箱ありプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です　　24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。
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