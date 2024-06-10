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【難有】KCON CAFE カフェ 2023 kep1er トレカ シャオティン
商品番号 K30670634891
商品名

【難有】KCON CAFE カフェ 2023 kep1er トレカ シャオティン
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KCONCAFE20235000円以上購入特典トレカINIトレカ一度、人手に渡っていることをご理解ください。入手してから大切に保管しておりましたが、紙製品という特性をご理解ください。状態：【難あり】初期キズやスレ、角落ちがあります。画像に撮ってみましたが、画像では分かりませんでした。元々ついていた状態です。折れや破れはございません。===お願い==================元々個装袋に入っていなかったとうこと、また紙製品という特性上、角落ち・ヨレ・シワ・歪み・スレ・キズ・印刷汚れなどある場合がございます。神経質な方や完全品をお求めの方は、ご購入をご遠慮いただき、ご自身で新品をご入手くださいませ。また、こちらは特典のため、この特典そのもののレシートはございません。==========================上記を十分にご理解いただける方のみご検討ください。ご質問があれば、必ずご購入前にお願いいたします。硬質カード＋防水対策をして発送いたします。よろしくお願いいたします。KCONカフェ
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