新品未開封　ロイヤルカナン　スキンサポート　1キロ×2袋　犬用

ブランド:ロイヤルカナン商品名：スキンサポート 1キロ×2袋賞味期限：2023/11※期限が近いのでお値段下げてます。ご了承いただける方お願いします。発送ゆうパック予定です。リサイクルダンボールに入れて発送致します。16時までに購入頂きましたら即日発送致します。



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