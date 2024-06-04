お得 ペットフェンス ペットケージ 16枚セット サークル 猫 小型犬 小動物

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※コメント無しで即購入ＯＫです！※メルカリ便なので全国送料無料、また匿名発送なので名前や住所が知られないので安心して取引できます！■様々な場所への侵入防止に使えるフェンスです■1枚が(約)45cm×75cm×0.5cmのサイズのパネルの16枚セットです■使用しないときは隙間などにコンパクトに収納できます■組み立てはコネクタにパネルを差し込んでジョイントするだけです■正方形・長方形・L字型のお好みの形にフェンスをレイアウトできます【商品内容】：パネル×16【サイズ】：(約)45cm×75cm×0.5cm(1枚)【重量】：(約)400g(1枚)【材質】：PP(パネル)/プラスチック(コネクタ)○使用上の注意事項○※説明書はありません※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。※海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。ケージゲージサークル フェンス簡単ペットコンパクト収納侵入防止 ⑤