エンジェルシャンパン ヴィンテージ 2004 専用ケース入り空瓶 +証明書

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エンジェルシャンパンブリュットヴィンテージプラチナ2004ANGELCHAMPAGNEBRUTVINTAGE2004空き瓶と専用ケースボックスです。未開封新品とお間違えなきようお願い致します。あくまで空き瓶であるという点を踏まえて傷や汚れありとしてますが、洗浄済みで汚れらしい汚れや傷は見当たらないかと存じます。こちらは3,500本限定品で外箱、専用ケースにはシリアルナンバーが入っており、またその証明書も添付されています。写真をご覧頂くと分かるように、このシリアルナンバーがたまたまちょっと治安の悪い数字なのがこちらの商品の性質と相まって味だと思います。ディスプレイ用にどうぞ。#エンジェル#エンジェルヴィンテージ#シャンパン#ディスプレイ総数···1本