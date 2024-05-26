ADA水槽６０センチ

フィルターエーハイム2217照明、バックライト、co2、リリーパイプ、温度計 ADAになります。あとは写真ご確認下さい。バラ売りは考えていません。あと石もあります。水槽、フィルターもう一つおまけ致します。



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