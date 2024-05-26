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ミントタン ニットブレード 首輪 ホワイト ネイビー M 白 紺 MINTTAN
商品番号 L93420181923
商品名

ミントタン ニットブレード 首輪 ホワイト ネイビー M 白 紺 MINTTAN
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,101 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂いてありがとうございます^^ミントタンニットブレード首輪白紺Mサイズです。未使用状態で保管していたものになります。サイズ・状態はなるべく分かりやすいように撮りましたので、ズームなどしてご確認ください。よろしければご検討くださいませ^^※他にも同じシリーズのものなど、ペット用品をたくさん出品していますので、下にあります出品者タケルの方から是非ご覧ください。※過去現在と犬を飼った事はないので、犬の臭いはしない環境で保管しております。
http://narcologia.ru/goods/revamp267822.html
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