ミントタン ニットブレード 首輪 ホワイト ネイビー M 白 紺 MINTTAN

ご覧頂いてありがとうございます^^ミントタンニットブレード首輪白紺Mサイズです。未使用状態で保管していたものになります。サイズ・状態はなるべく分かりやすいように撮りましたので、ズームなどしてご確認ください。よろしければご検討くださいませ^^※他にも同じシリーズのものなど、ペット用品をたくさん出品していますので、下にあります出品者タケルの方から是非ご覧ください。※過去現在と犬を飼った事はないので、犬の臭いはしない環境で保管しております。



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