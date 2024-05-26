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ちいかわ　ナガノ展　ナガノフレンズ Tシャツ メイングラフィック フロストグレー
商品番号 E43762456971
商品名

ちいかわ　ナガノ展　ナガノフレンズ Tシャツ メイングラフィック フロストグレー
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナガノフレンズTシャツメイングラフィックフロストグレー+トートバッグのおまけ付き柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖季節感···夏ナガノ展で購入したTシャツです。サイズL新品未使用品ですが個人の自宅保管品のため、ご理解ある方のみご購入お願いします。発送時は箱に合わせて畳みます。おまけに写真のノベルティのトートバッグを付けます。梱包は再生材(段ボール箱)を使用する可能性があります。#ナガノ#ナガノ展#ちいかわ#ハチワレ#うさぎ#ナガノのくま#パグ#あのこ
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