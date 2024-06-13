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- 【ナノユニバース】Tシャツカットソー 美品
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商品詳細
柄・デザイン···無地袖丈···半袖季節感···春、夏、秋美品です。サラッとした生地で、洗濯しても乾きやすく、真夏の暑い日に活躍します。クシュっとしたデザイン性があるので、ボトムスはシンプルめと厚底サンダル合わせが似合うと思います。同じ色のトップスがあるのでこちら出品いたします。
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