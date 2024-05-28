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Johnstons OF ELGIN　マフラー　チェックブラウン
商品番号 L69486990946
商品名

Johnstons OF ELGIN　マフラー　チェックブラウン
ブランド名 ジョンストンズオブエルガン
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JohnstonsOFELGINジョンストンズオブエルガンマフラー　スコットランド製カラー　画像3枚の色に近いです。サイズ150×30.5cm素人採寸になりますので多少の誤差はあると思います。中古品になりますので状態に神経質な方はご遠慮ください。
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